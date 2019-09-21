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21.09.2019 - 07:50 | | SERCAN KISMET

Filmin anısına 130 bin TL

Ümit Kantarcılar, yapımcılığını üstlendiği ‘Dert Bende’ filminin çekimleri için kiraladığı 62 model Chevrolet Caprice aracı beğenince, 130 bin TL’ye satın aldı

Filmin anısına 130 bin TL

Ümit Kantarcılar, yapımcılığını üstlendiği ‘Dert Bende’ filminin çekimleri için kiraladığı 62 model Chevrolet Caprice’i beğenince, garajına ekledi. İlk projesi anısına aracı satın almak isteyen oyuncunun cebinden, 130 bin TL çıktı. Bir de klasik kamyoneti bulunan Kantarcılar, koleksiyonuna yenisini eklemiş oldu.

Kantarcılar, projenin büyük bir kısmının, klasik otomobilde geçmesi nedeniyle, aracın manevi değeri olduğunu söyledi. Oyuncu, önümüzdeki günlerde otomobiline modifiye yaptırarak, onu yenileyecek. Kantarcılar, ayrıca yeni oyuncağıyla kızı Elis Naz’la İstanbul’u da gezecek.

Filmin anısına 130 bin TL

 

20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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