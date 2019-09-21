Filmin anısına 130 bin TL

Ümit Kantarcılar, yapımcılığını üstlendiği ‘Dert Bende’ filminin çekimleri için kiraladığı 62 model Chevrolet Caprice’i beğenince, garajına ekledi. İlk projesi anısına aracı satın almak isteyen oyuncunun cebinden, 130 bin TL çıktı. Bir de klasik kamyoneti bulunan Kantarcılar, koleksiyonuna yenisini eklemiş oldu.

Kantarcılar, projenin büyük bir kısmının, klasik otomobilde geçmesi nedeniyle, aracın manevi değeri olduğunu söyledi. Oyuncu, önümüzdeki günlerde otomobiline modifiye yaptırarak, onu yenileyecek. Kantarcılar, ayrıca yeni oyuncağıyla kızı Elis Naz’la İstanbul’u da gezecek.