Final kutlaması

Başrolünü İsmail Hacıoğlu ve Ebru Şahin’in paylaştığı ‘Şuursuz Aşk’ filminin final yemeği, çekimlerin yapıldığı Bilezikçi Çiftliği’nde gerçekleştirildi. Başrolünü İsmail Hacıoğlu ve Ebru Şahin’in paylaştığı ‘Şuursuz Aşk’ filminin final yemeği, çekimlerin yapıldığı Bilezikçi Çiftliği’nde gerçekleştirildi. Tüm ekibin katıldığı kutlamada, oyuncular gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yusuf karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu, “Çok güzel bir ekiple çalıştık. Bambaşka bir iş çıktı, 20 Aralık’ta vizyondayız. Rehabilitasyon merkezinde karşılaşan iki kişinin aşk hikayesi, tabii ki bu aşkın çevresinde bir sürü dünya göreceğiz” dedi. Projenin Menekşe’si Ebru Şahin, “Bizler için duygu dolu bir çalışma süreciydi. İsmail’le ilk filmim, son olmayacak ama inşallah. Çok iyi partner oldu” şeklinde konuştu. Burcu Kara ise, “Benim için hikaye çok duygusaldı, karaktere bürünmek de keyifliydi. Karşılıklı egoları, günlük hayattaki şeyleri buraya getirmeden çalışıp, büyüterek ve zenginleştirerek bir işe imza atmak büyük şans” açıklamasını yaptı. Ekip, basın toplantısından sonra kutlama pastası kesti. EMRAH AKÇAAY





