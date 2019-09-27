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27.09.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

‘Fırıncının Karısı’na özel gösterim

Başrollerini Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen’in paylaştığı ‘Fırıncının Karısı’ filminin özel gösterimi, önceki akşam Kanyon Cinemaximum’da gerçekleşti.

‘Fırıncının Karısı’na özel gösterim

Başrollerini Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen’in paylaştığı ‘Fırıncının Karısı’ filminin özel gösterimi, önceki akşam Kanyon Cinemaximum’da gerçekleşti. Heyecanlı olduklarını dile getiren oyunculardan Pekin, yapımda sevgilisi Ersay Üner’in bestelediği, Aleyna Tilki’nin ‘O Sen Olsan Bari’ şarkısını seslendirdiğini söyledi. Oyuncu, “Bir karaoke sahnesi var, şarkı söylenmesi gerekiyor. Eskilerden bir parça vardı, telif sıkıntısı olmuş. Ben de ‘O Sen Olsan Bari’ çok yakışır’ dedim. Ersay şarkıyı verdi, Aleyna’nın da gönlü oldu” dedi. 

Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
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