‘Fırıncının Karısı’na özel gösterim

Başrollerini Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen’in paylaştığı ‘Fırıncının Karısı’ filminin özel gösterimi, önceki akşam Kanyon Cinemaximum’da gerçekleşti. Heyecanlı olduklarını dile getiren oyunculardan Pekin, yapımda sevgilisi Ersay Üner’in bestelediği, Aleyna Tilki’nin ‘O Sen Olsan Bari’ şarkısını seslendirdiğini söyledi. Oyuncu, “Bir karaoke sahnesi var, şarkı söylenmesi gerekiyor. Eskilerden bir parça vardı, telif sıkıntısı olmuş. Ben de ‘O Sen Olsan Bari’ çok yakışır’ dedim. Ersay şarkıyı verdi, Aleyna’nın da gönlü oldu” dedi.