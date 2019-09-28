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28.09.2019 - 07:50 |

'Fişimi çekin!'

235 gün yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali Erbil, “Hiç hareket edemiyordum. Kardeşime ‘Yürüyemeyeceksem, fişimi çekin’ dedim. Her şey insanlar için...” dedi

'Fişimi çekin!'

Mehmet Ali Erbil, hastalığının ardından ilk kez Kanal D’de ekrana gelen ‘2. Sayfa’ programına konuk oldu. Başına ne geldiyse kadınlardan geldiğini söyleyen şovmen, “Kızlarla buluşmaya gidiyordum. Duş aldım, küvetten çıkarken ayağım kaydı” dedi. Ayağa kalkacağına hiç inanmadığını belirten Erbil, “Yoğun bakımdan çıkıp, normal odaya geçtiğimde hiçbir yerim hareket etmiyordu. Kardeşime ‘Yürüyemeyeceksem, fişimi çekin’ dedim. Her şey insanlar için...” sözlerinden sonra göz yaşlarını tutamadı.
Ekim sonunda bir filmde küçük bir rol alacağını ve o yüzden sakal bıraktığını dile getiren şovmen, “Yoğun bakımda kâbuslar görüyordum. ‘Deliryum’ diye bir şeymiş. Verdikleri ilaçlardan kaynaklı... Rüyanın etkisiyle ilaçları çıkarıyormuşum. Beni yatağa bağlamışlar. Uyanınca beni çivilediler sandım. Şu anda fizik tedavim devam ediyor. Biraz tembellik yapıyorum. Sinirsel hiçbir bozukluk yok, o olsa tedavi çok daha zormuş” açıklamasını yaptı.

27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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