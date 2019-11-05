fizy Müzik ödülleri sahiplerini buldu

Sunuculuğunu Burcu Esmersoy’un yaptığı fizy Müzik Ödülleri gecesinde ilk ödülü, 'Yılın En Çok Dinlenen Kadın Sanatçısı' seçilen Sıla aldı. Güzel şarkıcı ödülünü alırken, “Burada olmak çok kıymetli. Biz şarkıları evde yazıyoruz ama açığa çıkarmak, açığa çıkardıktan sonra da dinlenmesi çok önemli. Layık görüldüğüm için çok mutluyum” dedi. 'Yılın En Çok Dinlenen Erkek Sanatçısı' kategorisinin sahibi Ben Fero olurken, rapçi geceye daha önce çektiği bir video ile katılarak teşekkürünü iletti.

Reynmen’e iki ödül birden

Yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Reynmen, ‘Derdim Olsun’ şarkısıyla 'En Çok Dinlenen Şarkı' ve 'En Çok İzlenen Video' kategorilerinde iki ödülün sahibi oldu. Reynmen ismiyle tanıdığımız Yusuf Aktaş mutluluğunu, “Ben dijitalin var ettiği biri olarak sizlerin karşısında bu ödülü almaktan gurur duyuyorum. Herkes dijitalde bir şey yapabilsin istiyorum” diyerek paylaştı.

'Yılın En Çok Dinlenen Düet' ödülü ‘İçimdeki Sen’ şarkısıyla Bilal Sonses ve Tuğçe Kandemir’in oldu. Son yıllarda yaptığı şarkılarla akıllara kazınan gruplardan olan Pinhani, 'En Çok Dinlenen Grup' kategorisinde ödülün sahibi oldu.

40 yıllık ömre, onur ödülü

'Yılın En Çok Dinlenen Albümü' kategorisinde ‘Aşık’ isimli albümüyle Ebru Gündeş ödüle layık görüldü. 'Yılın En Çok Aranan Sanatçısı' Ahmet Kaya olurken, ödülü eşi Gülten Kaya aldı. Kaya, "Yokluğunun 19. yıl dönümünde, onun yine en çok aranan sanatçı ödülü alması benim için çok onur verici” diye konuştu.

fizy verilerine göre platform üzerinden 'Yılın En Çok Paylaşılan Şarkısı', Merve Özbey’in ‘Yaramızda Kalsın’ parçası oldu.

Gecenin son ödülü bu yıl 40’ıncı sanat yılını kutlayan Yeni Türkü’ye verildi. Yeni Türkü grubu adına konuşma yapan Derya Köroğlu, “40 yıl geçince insan ne diyeceğini şaşırıyor. Bu onuru bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz” dedi. Grup; ‘Maskeli Balo’, ‘Mamak Türküsü’, ‘Olmasa Mektubun’, ‘Deliler’ ve ‘Fırtına’ gibi sevilen şarkılarını seslendirerek davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.

fizy Müzik Ödülleri kazananların listesi:

En Çok Dinlenen Erkek: Ben Fero

En Çok Dinlenen Kadın: Sıla

En Çok Dinlenen Düet: Bilal Sonses feat. Tuğçe Kandemir İçimdeki Sen

En Çok Dinlenen Şarkı: Reynmen Derdim Olsun

En Çok İzlenen Video: Reynmen Derdim Olsun

En Çok Dinlenen Grup: Pinhani

En Çok Dinlenen Albüm: Ebru Gündeş Aşık

En Çok Aranan Sanatçı: Ahmet Kaya

En Çok Paylaşılan Şarkı: Merve Özbey Yaramızda Kalsın

Onur Ödülü: Yeni Türkü