fizy ona emanet

Burcu Esmersoy, 4 Kasım’da Volkswagen Arena’da düzenlenecek fizy Müzik Ödülleri’nin sunuculuğunu yapacak. fizy müzik platformu verilerine göre belirlenecek yılın en çok dinlenen ve izlenen isimlerinin ödül alacağı gecede, 40’ıncı sanat yılını kutlayan Yeni Türkü, hem sahnede performans sergileyecek hem de ‘Onur Ödülü’ alacak.