30.10.2019 - 07:50 |
fizy ona emanet
Burcu Esmersoy, 4 Kasım’da Volkswagen Arena’da düzenlenecek fizy Müzik Ödülleri’nin sunuculuğunu yapacak. f
Burcu Esmersoy, 4 Kasım’da Volkswagen Arena’da düzenlenecek fizy Müzik Ödülleri’nin sunuculuğunu yapacak. fizy müzik platformu verilerine göre belirlenecek yılın en çok dinlenen ve izlenen isimlerinin ödül alacağı gecede, 40’ıncı sanat yılını kutlayan Yeni Türkü, hem sahnede performans sergileyecek hem de ‘Onur Ödülü’ alacak.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.