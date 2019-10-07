Fujifilm Türkiye tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin En Büyük Fotoğraf Sergisi’, Kanyon’da açıldı. Fujifilm Türkiye Başkanı Michio Kondo’nun ev sahipliğinde gerçekleşen davete, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı, Fadik Sevin Atasoy ve Yavuz Seçkin gibi çok sayıda fotoğraf tutkunu katıldı.

Printlife İstanbul sergisinde yer alan her kare için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na yapılan bağışla 100 çocuğun bir yıllık eğitim masrafı karşılanacak. Sergi, 13 Ekim’e kadar ücretsiz olarak görülebilir.