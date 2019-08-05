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HaberlerCaddeFulin'i market sepetiyle kaçırdı!
05.08.2019 - 16:14

Fulin'i market sepetiyle kaçırdı!

Müzik dünyasının genç isimleri Turgay Saka ile Fulin, düet şarkı 'Panik Yok' ile sevenlerinin karşısına çıktılar. Sözlerini TV yapımcısı Zafer Kerey’e, bestesi Turgay Saka’ya ait olan 'Panik Yok' şarkısının aranjörü Atınç Tombak imzxası taşıyor.

Fulin'i market sepetiyle kaçırdı!

Şarkının klip mekanı olarak büyük bir market kullanıldı. Yönetmenliğini Ahmet Can’ın yaptığı klibin başrol oyuncusu ise market arabası oldu.

Klip çekimlerinde Turgay Saka, rol arkadaşı Fulin’i market arabası içinde gezdirirken neşeli görüntüler ortaya çıktı.

Tozkoparan 29. Bölüm 2. Fragmanı.
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