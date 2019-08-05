Fulin'i market sepetiyle kaçırdı!

Şarkının klip mekanı olarak büyük bir market kullanıldı. Yönetmenliğini Ahmet Can’ın yaptığı klibin başrol oyuncusu ise market arabası oldu.

Klip çekimlerinde Turgay Saka, rol arkadaşı Fulin’i market arabası içinde gezdirirken neşeli görüntüler ortaya çıktı.