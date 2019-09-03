03.09.2019 - 08:18
Fulya Zenginer sevgilisi Küntay Evren ile tatile çıktı
Oyuncu Fulya Zenginer 6 ay önce sevgilisi Küntay Evren'den evlilik teklifi almış, 'Evet' demişti.
Nikah öncesi Marmaris-Hisarönü'nde tatil yapan çift objektiflere yakalandı. Hava rüzgarlı olduğu için denize girmekten son anda vazgeçtiler. Birbirlerini öpücüklere boğdular.
MİLANO'DA TEKLİF ALMIŞTI...
Fulya Zenginer, 2 yıldır birlikte olduğu Küntay Evren'den Milano'daki bir caddede evlenme teklifi almıştı. 'Evet' cevabını veren oyuncu, çevredekiler tarafından alkış yağmuruna tutulmuştu. (Posta)