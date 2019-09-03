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03.09.2019 - 08:18

Fulya Zenginer sevgilisi Küntay Evren ile tatile çıktı

Oyuncu Fulya Zenginer 6 ay önce sevgilisi Küntay Evren'den evlilik teklifi almış, 'Evet' demişti.

Fulya Zenginer sevgilisi Küntay Evren ile tatile çıktı

Nikah öncesi Marmaris-Hisarönü'nde tatil yapan çift objektiflere yakalandı. Hava rüzgarlı olduğu için denize girmekten son anda vazgeçtiler. Birbirlerini öpücüklere boğdular.

MİLANO'DA TEKLİF ALMIŞTI...
Fulya Zenginer, 2 yıldır birlikte olduğu Küntay Evren'den Milano'daki bir caddede evlenme teklifi almıştı. 'Evet' cevabını veren oyuncu, çevredekiler tarafından alkış yağmuruna tutulmuştu. (Posta)

Fulya Zenginer sevgilisi Küntay Evren ile tatile çıktı




2 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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