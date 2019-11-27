Funda Arar Öğretmenler Günü'nü böyle kutladı

İstanbul Valiliği'nin, Öğretmenler Günü için organize ettiği konserde; 7 bin okuldan gelen 15 bin öğretmen, Funda Arar'ın şarkılarıyla öğretmenler gününü kutladı.

Arar, gece ile alakalı; "Ben de eski bir öğretmenim. Mezun olduktan sonra öğretmenlik yaptım. O yüzden bu akşam çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Öğretmenlerimizle bir arada olduğumuz için çok mutluyum" dedi.