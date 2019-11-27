27.11.2019 - 15:21 |
Funda Arar Öğretmenler Günü'nü böyle kutladı
Şarkıcı Funda Arar, geçtiğimiz akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda 15 bin öğretmene verdiği konserle, öğretmenler gününü kutladı.
İstanbul Valiliği'nin, Öğretmenler Günü için organize ettiği konserde; 7 bin okuldan gelen 15 bin öğretmen, Funda Arar'ın şarkılarıyla öğretmenler gününü kutladı.
Arar, gece ile alakalı; "Ben de eski bir öğretmenim. Mezun olduktan sonra öğretmenlik yaptım. O yüzden bu akşam çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Öğretmenlerimizle bir arada olduğumuz için çok mutluyum" dedi.
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