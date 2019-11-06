Furkan Kızılay'dan 'Çocuklar Duymasın' açıklaması

'Çocuklar Duymasın'dan ayrılması ve 'Havuç' karakterine veda etmesiyle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Furkan Kızılay, "Kabul etmedim diziyi evet, ama şöyle bir şey var; yıllarca emek verdim. Çok da yanlış anlaşılmalar oldu. 'Vefasızlık yaptı' dediler. Birçok 'Çocuklar Duymasın' projelerinde yer aldım. Sonuncusunda olmayınca bu 'vefasızlık' olmuyor. Sonuçta ben 28 yaşındayım. Farklı yerlere yelken açmak istiyorum. Oyunculuğumun sitcom'dan ibaret olmadığını, dramada veya başka bir projede kendimi göstermek istiyorum. Sadece 'Havuç' karakteriyle değil, başka rollerde de kendimi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Orası benim için aile"

"Birol Güven ile bir küskünlük var mı?" sorusuna, "Birol Ağabey, 'Furkan bizi ilgilendirmiyor' gibi açıklamalar yapmış galiba. Üzüldüm, böyle bir şey duyduğum zaman. Sonuçta biz bir aile gibiydik. Sonuçta bu bir iş. Onlar bana katkı sağladılar, ben de onlara katkı sağladım. Karar olarak dizide olmayabilirim ama sonuçta ben çıkıp da 'Birol ağabey beni ilgilendirmiyor' diyemem. Benim çıkış yerim orası. Orası benim için bir aile hala" şeklinde cevap verdi.

"Neden olmasın?"

"Birol Bey'den teklif gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna oyuncu, "Çocuklar Duymasın olmadığı sürece neden olmasın? Sonuçta evet çok iyi bir diziydi Çocuklar Duymasın, ama görevimizi tamamladık. Artık farklı dizilerle ve farklı rollerle yer almak istiyorum" cevabını verdi.