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18.12.2019 - 17:49 |

Füsun Önal'dan eski eşi Tunç Başaran'a duygusal veda

Füsun Önal, bugün hayatını kaybeden usta yönetmen Tunç Başaran'a duygusal bir paylaşımla veda etti. Önal, paylaşımında Başaran'la eski fotoğraflarına yer verirken; nasıl tanıştıklarını anlattı.

Füsun Önal'dan eski eşi Tunç Başaran'a duygusal veda

Bir dönem Türk pop müziğine damgasını vuran Füsun Önal, bugün yaşamını yitiren eski eşi Tunç Başaran'a, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla veda etti. 

Önal paylaşımında, Tunç Başaran'ın ikinci eşi olduğunu hatırlatarak nasıl tanıştıklarını anlattı.

Usta şarkıcı, "Tunç'la, benim oynadığım çiklet reklamının çekiminde tanışıp evlenmiştik. Tunç'un fenomen filmi "Uçurtmayı Vurmasınlar" yabancı film kategorisinde Oscar'a aday adayı olarak gösterilmişti. Boşanmış olsak da, Tunç'la ara sıra telefonda konuşurduk. Kardeşi, görümcem tiyatro oyuncusu Meriç Başaran'la da hala "like"laşırız. Çok sevdiğim kayınvalideme hala "anne" derim. Meriç'e, Pelin'e, Arda'ya ve Pakize anneme sabır ve başsağlığı diliyorum. Sinema dünyamızın da başı sağ olsun. Yolun ışık, rahmetin bol olsun Tunç'cuğum" diyerek eski eşine veda etti.

Füsun Önal ile Tunç Başaran, 1980'de evlenip 1983'te boşandılar.

Füsun Önaldan eski eşi Tunç Başarana duygusal veda



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