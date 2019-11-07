Gala güzelleri

‘Marriage Story’de (Evlilik Hikayesi) başrolleri paylaşan Scarlett Johansson ile Laura Dern, önceki gün filmin gala gecesindeydi. Netflix’te yayınlanacak projenin prömiyeri, Los Angeles’ta yapıldı. İkiliye, Alan Alda, Julie Hagerty ve Martha Kelly eşlik etti. Noah Baumbach tarafından yazılan ve yönetilen Amerikan komedi-drama yapımında, New York’tan Los Angeles’a uzanan bir boşanma hikayesi anlatılıyor.