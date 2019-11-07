Gala turnesine çıkıyorlar

Yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu ‘Aman Reis Duymasın’, 13 Aralık’ta vizyona girecek. Filmin Türkiye’nin yanı sıra Almanya (12 Aralık-Berlin), Hollanda (13 Aralık Rotterdamm) ve Azerbeycan (26 Aralık Bakü) galası yapılacak. Kadroda, Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba ve Emir Benderlioğlu gibi oyuncuların rol aldığı filmin afiş çekiminde, Boz Çoban köpeği 95 kiloluk Hulk da kamera karşısına geçti.