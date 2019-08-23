23.08.2019 - 07:50
Galada romantizm
Katy Perry ve Orlando Bloom, önceki akşam aktörün başrolde olduğu yeni dizisi ‘Carnival Row’un Los Angeles galasında aşk pozları verdi.
34 yaşındaki pop yıldızı, 42 yaşındaki nişanlısını bu önemli gecede yalnız bırakmadı. Perry, pembe elbisesi ve küt sarı saçıyla çok şıktı.
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.