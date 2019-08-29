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29.08.2019 - 07:50| EMRAH AKÇAAY

Galada yıldızlar geçidi

‘Masal Şatosu: Sihirli Davet’ filminin galası, sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi

Galada yıldızlar geçidi

Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban’ın başrolünü paylaştığı ‘Masal Şatosu: Sihirli Davet’ filminin galası, önceki akşam Trump Alışveriş Merkezi Cinemaximum’da gerçekleşti.

Galada yıldızlar geçidi

Aleyna Tilki’nin kardeşi Ayça Tilki ve Mert Fırat’ın kardeşi Nila Fırat’ın da rol aldığı projenin gösterimine, konuk oyuncular Ziynet Sali ile Bilal Sonses’in yanı sıra Funda Arar-Febyo Taşel, Cem Belevi, Feride Hilal Akın, Alper Erözer, Ömür Gedik ve Halil Söyletmez de katıldı.

İzleyenler, projenin verdiği mesaj, ekip ruhu ve masal kahramanlarının hatırlatılmasından dolayı, filmden çok etkilendiklerini dile getirdi. Yapım, yarın vizyona girecek.

Galada yıldızlar geçidi

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