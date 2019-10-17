Galası yapıldı

Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Karakomik Filmler’ serisinin ilki ‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’nın galası, önceki akşam Zorlu PSM’de gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği organizasyona, komedyenin sevgilisi Defne Samyeli katılmazken, eski eşi Ahu Yağtu ise onu yalnız bırakmadı. Yağtu, “Merakla beklediğim bir süreçti” dedi.