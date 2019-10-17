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17.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Galası yapıldı

Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Karakomik Filmler’ serisinin ilki ‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’nın galası, önceki akşam Zorlu PSM’de gerçekleşti.

Galası yapıldı

Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Karakomik Filmler’ serisinin ilki ‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’nın galası, önceki akşam Zorlu PSM’de gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği organizasyona, komedyenin sevgilisi Defne Samyeli katılmazken, eski eşi Ahu Yağtu ise onu yalnız bırakmadı. Yağtu, “Merakla beklediğim bir süreçti” dedi. 

16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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