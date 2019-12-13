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13.12.2019 - 07:50 |

Galaya ilgi

İletişim uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak’ın bugün vizyona girecek ‘Elma Dersem Çık’ filminin galası, ilgi gördü.

Galaya ilgi

İletişim uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak’ın bugün vizyona girecek ‘Elma Dersem Çık’ filminin galası, ilgi gördü. Yönetmenliğini İzzet Başlak’ın üstlendiği
yapımın Kanyon AVM’de gerçekleşen özel gösterimine aralarında, Deniz Akkaya, Emel Yıldırım, Betül Demir, Gülden, Yasemin Sakallıoğlu, Ayla Çelik,
Çağan Atakan Arslan ve Murat Evgin’in de olduğu ünlü isimler katıldı.

13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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