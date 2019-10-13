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13.10.2019 - 15:22 |

Nesrin Cavadzade'nin sırrı

Oyuncu Nesrin Cavadzade fit görüntüsünün sırrını açıkladı.

Nesrin Cavadzade'nin sırrı

Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade fit görüntüsünün sırrını açıkladı.

Uzun yıllardır pilates yapan ünlü oyuncu, bir süredir organik ürünlerle beslendiğini, şeker, glüten ve ekmeği hayatından tamamen çıkardığını söyledi.

Cavadzade ayrıca her gün 1 saat tempolu yürüyüş yapıyor.


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