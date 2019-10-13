13.10.2019 - 15:22 |
Nesrin Cavadzade'nin sırrı
Oyuncu Nesrin Cavadzade fit görüntüsünün sırrını açıkladı.
Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade fit görüntüsünün sırrını açıkladı.
Uzun yıllardır pilates yapan ünlü oyuncu, bir süredir organik ürünlerle beslendiğini, şeker, glüten ve ekmeği hayatından tamamen çıkardığını söyledi.
Cavadzade ayrıca her gün 1 saat tempolu yürüyüş yapıyor.
Çocukken hiç oyuncağı olmadı,dolmuşunu oyuncakla donattıOsmaniye’de çocukken hiç oyuncağı olmayan halk otobüsü şoförü 28 yaşında ki Fatih Çokan, çocuklar için otobüsü oyuncaklarla doldurdu. Çokan, otobüsündeki oyuncaklarla hem oynuyor hem de otobüse binen çocuklara hediye ediyor.