22.12.2019 - 07:50 |
‘Game of Thrones’ mutluluğu
Özge Özpirinçci, geçtiğimiz mayıs ayında final yapan ‘Game of Thrones’la ilgili itirafta bulundu.
Oyuncu Twitter’dan, “Oradaki isimlerden biri başka bir projede karşıma çıkınca, sevdiğim akrabamı görmüş gibi mutlu oluyorum ve gururlanıyorum” açıklamasını yaptı.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.