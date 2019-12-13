Gamze Erçel: 40. hafta, hala geziyorum

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile nisan ayında dünya evine giren Gamze Erçel, şimdilerde kızını kucağına almak için gün sayıyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Erçel, son olarak karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı.

Anne adayı fotoğrafına "Neredeyse 40. hafta... Evet, hala geziyorum" notunu düştü. Takipçileri ise Erçel'in fotoğrafını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

- Çok güzelsiniz. Mavi ne zaman geleceksin? Çabuk gel, hadi!

- Doğur artık. Sen de rahatla biz de Gamze

- Mavi doğsa da görsek artık

- Sokakta doğuracaksın diye korkuyorum