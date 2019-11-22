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22.11.2019 - 09:41 |

Gamze Erçel paylaştı: Biri karnımda biri hep yanımda

Oyuncu Hande Erçel, hamile ablası Gamze Erçel ile objektiflere poz verdi. Bu kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Gamze "Biri karnımda biri hep yanımda" dedi.

Gamze Erçel paylaştı: Biri karnımda biri hep yanımda

Kanal D'de yayınlanan 'Azize' dizisinde başrol oynayan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 9 aylık hamile olan Erçel, hatıra kalması için kız kardeşiyle birlikte objektiflere poz verdi.

Anne adayı Emre Yunusoğlu’nun çektiği fotoğrafları, "İki çılgın yay kızı. Biri karnımda biri hep yanımda" notuyla paylaştı.

Gamze Erçel paylaştı: Biri karnımda biri hep yanımda

Erçel'in paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Gamze Erçel, doğacak kızına geçen kış kaybettiği annesi Aylin Erçel'in adını verecek.

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