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30.12.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Gamze Erçel: Hande yeğenine çok düşkün

Ünlü isimler, önceki gün bir kuaförün yılbaşı partisinde bir araya geldi. Partiye gelenler arasında 10 gün önce anne olan Gamze Erçel de vardı. Erçel, muhabirlerin annelikle ilgili sorularına yanıt verdi.

Gamze Erçel: Hande yeğenine çok düşkün

Yaklaşık 10 gün önce kızı Aylin Mavi’yi kucağına alan Gamze Erçel, katıldığı partide muhabirlerle sohbet etti. 

''Biz kızımıza, kızımızda bize alışmaya çalışıyor, anneliğin duygusu tarif edilemez.'' diyen Gamze Erçel, kardeşi Hande Erçel'in de yeğenine çok düşkün olduğunu söyledi.

Erçel, ''Set ne zaman biterse bitsin Hande, setten geldiği gibi soluğu kızımın yanında alıyor. Bir teyze olarak çok düşkün Aylin Mavi'ye'' dedi. 

Hande Erçel'in yeğeni için hesap açarak 500 Bin TL hesaba yatırdığı haberlerinin hatırlatılması üzerine ise gülümseyen Gamze Erçel, "Doğru değil. Öyle bir haberinde nasıl çıktığını dahi bilemiyorum" diyerek iddialara son noktayı koydu.

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