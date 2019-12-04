Gamze Erçel: Kendimi taşıyacak halim kalmadı

Hamile pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Gamze Erçel, bu kez eşi ile fotoğrafını Instagram'da yayınladı. Erçel, "Evde çok zaman geçirdiğimiz çok belli oluyor mu? Son postlarım hep evde olmuş ama ne yapayım artık kendimi taşıyacak halim kalmadı. Mavi sizce ne zaman gelecek?" notunu düştü.

Erçel kardeşlerin kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, 11 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Gamze Erçel, bebeğine, kanserden hayatını kaybeden annesinin adı olan Aylin Mavi ismini verecek.