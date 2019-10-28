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28.10.2019 - 09:30 |

Gamze Erçel kızına vefat eden annesinin ismini verdi

Hamileliğinde son aya giren Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel, kızı için baby shower partisi düzenledi. Yakın arkadaşlarını ve aile dostlarını bir araya getiren Gamze Erçel, partide kızının adını açıkladı.

Gamze Erçel kızına vefat eden annesinin ismini verdi

Geçtiğimiz aylarda annesi Aylin Erçel'i kaybeden Gamze Erçel, kızına 'Aylin Mavi' ismini koymaya karar verdi. Partide zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Hamile Gamze Erçel'in en büyük destekçisi ise kardeşi Hande Erçel. Ablasını bir an yalnız bırakmayan güzel oyuncu, Gamze Erçel'e her alanda yardımcı oluyor.

Aylin Erçel, geçtiğimiz ocak ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Gamze Erçel kızına vefat eden annesinin ismini verdi

28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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