Gamze Erçel kızına vefat eden annesinin ismini verdi

Geçtiğimiz aylarda annesi Aylin Erçel'i kaybeden Gamze Erçel, kızına 'Aylin Mavi' ismini koymaya karar verdi. Partide zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Hamile Gamze Erçel'in en büyük destekçisi ise kardeşi Hande Erçel. Ablasını bir an yalnız bırakmayan güzel oyuncu, Gamze Erçel'e her alanda yardımcı oluyor.

Aylin Erçel, geçtiğimiz ocak ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.