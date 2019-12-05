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05.12.2019 - 14:48 |

Gamze Özçelik'ten duygusal paylaşım

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucu Gamze Özçelik, 'Dünya Gönüllüler Günü'nü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Gamze Özçelik'ten duygusal paylaşım

Afrika ve Suriye'de çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, gönderiye duygusal bir not düştü.

Özçelik  paylaşımında, "Biz aşkla yanmaya, hasret çekmeye, paylaşmaya, kavuşmaya ve hep daha fazlasını hayal etmeye gönüllü olmuşuz da haberimiz yokmuş. Ne mutlu ki nasip olmuş. Çok şükür... Bu zamana kadar yolda yoldaşım olan tüm dostlarıma muhabbetle selam olsun" dedi.

Gamze Özçelikten duygusal paylaşım

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Cadde Yazarları

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