Gamze Özçelik'ten duygusal paylaşım

Afrika ve Suriye'de çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, gönderiye duygusal bir not düştü.

Özçelik paylaşımında, "Biz aşkla yanmaya, hasret çekmeye, paylaşmaya, kavuşmaya ve hep daha fazlasını hayal etmeye gönüllü olmuşuz da haberimiz yokmuş. Ne mutlu ki nasip olmuş. Çok şükür... Bu zamana kadar yolda yoldaşım olan tüm dostlarıma muhabbetle selam olsun" dedi.