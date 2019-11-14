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14.11.2019 - 11:58 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Gamze Topuz: Evlenmeyi düşünmedik

Uzun süredir birlikte olduğu futbol yorumcu Tümer Metin ile birlikte olan Gamze Topuz, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Gamze Topuz: Evlenmeyi düşünmedik

Son olarak Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Gamze Topuz, alışveriş turunda objektiflere yakalandı.

 Şu an yeni bir proje içinde olmadığını söyleyen Topuz, "Her sektör gibi dizi ve sinema sektörü de bazı sıkıntılar yaşıyor, o yüzden de biz de düzelmesi ve eski hareketli günlerine dönmesini bekliyoruz" dedi.

Tümer Metin ile birlikteliği hakkında da konuşan oyuncu, "Güzel bir birlikteliğimiz var ama evlenmeyi hiç düşünmedik, düşünmüyoruz da. Biz ikimiz de daha önce evlilik yapmış insanlarız, çocuklarımız da var, bu yüzden evlenmeyi düşünmedik" açıklamasına yaptı. 

    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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