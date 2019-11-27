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27.11.2019 - 17:12 |

Oyuncu Hande Kaptan, Gaziantep Kalesi'nde yoga yaptı

Şu sıralar TRT1 ekranlarında yayınlanan ‘Benim Adım Melek’ dizisiyle dikkat çeken oyuncu Hande Kaptan, Gaziantep Kalesi’nde yoga yaptı.

Oyuncu Hande Kaptan, Gaziantep Kalesi'nde yoga yaptı

Dört aydır Gaziantep’te yaşayan ve aynı zamanda yoga eğitmeni olan Hande Kaptan, ilginç mekanlarda yoga yapmayı bir tutku haline getirdi.

1700 yıllık tarihi olan Gaziantep Kalesi dışında sır gibi sakladığı gizli yerleri olduğunu söyleyen oyuncu, bu anlarını ölümsüzleştirerek ilerleyen zamanlarda hayranlarıyla paylaşacağını söyledi.

Oyuncu Hande Kaptan, Gaziantep Kalesinde yoga yaptı

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