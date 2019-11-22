Gaziantep’i keşfettiler

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Pervin Ersoy, ‘QNB Finansbank’la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi kapsamında, Gaziantep’e özel bir seyahat düzenledi. Rotahane ve Sacred7 Travel tarafından gerçekleştirilen organizasyona, cemiyet hayatının tanıdık isimlerinin yanı sıra, Alişan, Sinan Tuzcu, Faruk Lök, Aslıhan Hünel ve Saruhan Hünel de katılarak, renk kattı. Saffet Emre Tonguç’un anlatımıyla gerçekleşen turda konuklar, Zeugma Mozaik Müzesi’ni, Gaziantep Kalesi’ni, Kale Mahallesi’ni, bölgeye yakın Şanlıurfa’ya bağlı Halfeti’yi, Mutfak Sanatları Merkezi’ni ve Tahmis Kahvesi’ni büyük bir hayranlıkla gezdi. Ersoy, “Gaziantep, yerli turistin sonbaharda gidebileceği en güzel rotalardan biri. Gaziantep hâlâ keşfedilmemiş değerleri ve her gördüğünüzde size farklı bir hikaye anlatan yerel dokusuyla bizi ağırladı” diye konuştu.