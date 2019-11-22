MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriGaziantep’i keşfettiler
22.11.2019 - 07:50 |

Gaziantep’i keşfettiler

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Pervin Ersoy, ‘QNB Finansbank’la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi kapsamında, Gaziantep’e özel bir seyahat düzenledi.

Gaziantep’i keşfettiler

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Pervin Ersoy, ‘QNB Finansbank’la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi kapsamında, Gaziantep’e özel bir seyahat düzenledi. Rotahane ve Sacred7 Travel tarafından gerçekleştirilen organizasyona, cemiyet hayatının tanıdık isimlerinin yanı sıra, Alişan, Sinan Tuzcu, Faruk Lök, Aslıhan Hünel ve Saruhan Hünel de katılarak, renk kattı. Saffet Emre Tonguç’un anlatımıyla gerçekleşen turda konuklar, Zeugma Mozaik Müzesi’ni, Gaziantep Kalesi’ni, Kale Mahallesi’ni, bölgeye yakın Şanlıurfa’ya bağlı Halfeti’yi, Mutfak Sanatları Merkezi’ni ve Tahmis Kahvesi’ni büyük bir hayranlıkla gezdi. Ersoy, “Gaziantep, yerli turistin sonbaharda gidebileceği en güzel rotalardan biri. Gaziantep hâlâ keşfedilmemiş değerleri ve her gördüğünüzde size farklı bir hikaye anlatan yerel dokusuyla bizi ağırladı” diye konuştu.

HTC Vive Cosmos denedik!HTC'nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vive Cosmos'u denedik. Bir önceki nesle göre çok daha başarılı olan yeni sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive Cosmos, artık daha kompakt ve neredeyse iki kat daha fazla çözünürlük sunuyor. Bu sayede oyunların içindeyken dış dünyadan kendinizi tamamen soyutlayabiliyorsunuz.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anne-kız hasret giderdi

Anne-kız hasret giderdi

Deli’ ve ‘Emanet’ yolda

Deli’ ve ‘Emanet’ yolda

‘Arka Sokaklar’a girdiler

‘Arka Sokaklar’a girdiler

Üç yıl sonra ‘Afeta’

Üç yıl sonra ‘Afeta’

Sıradaki Haber