MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Gece gece Sera aşkım geldi'
16.08.2019 - 13:55

'Gece gece Sera aşkım geldi'

Kanal D'de yayınlanan 'Zalim İstanbul' dizisinde rol alan Bahar Şahin, aynı yapımda ablası 'Cemre Yılmaz' karakterini canlandıran Sera Kutlubey'e övgüler yağdırdı.

'Gece gece Sera aşkım geldi'

Sera Kutlubey ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram'da Bahar Şahin, altına şu notu düştü:
"Gece gece Sera aşkım geldi. Size biraz Sera'yı anlatıyım. Kendisi benden 6 ay küçük olsa da; benden daha ağır başlı, daha doğru kararlar veren, her duyusunu ağırdan ve yavaştan yaşayan aşırı sakin ve aşırı durağan bir kızdır. Hiçbir şey onu heyecanlandırmaz bu hayatta. Her şey onun için aşırı normal ve aşırı olması gerektiği gibidir! Aşırı ama hahhaha. Sürekli beni uyaran, yaptığım yanlış şeylere çokça kızan bir ünlem işareti olarak görebilirim. Kendisi tam bir abla ya da 'Cemre Yılmaz' diyebilirim. Zaman zaman'“gidiy misin, geliy misin, istemiyim, istiyiim' diye konuşarak beni güldürüyor. Burada yine bir şeylere kızıyor ve uyarıyor ama ben bütün cilvemle onu yine kandırıyorum! Serinin sonunda görebilirsiniz. Özledim, hadi başlasın! Seni gidi zalim yâr."

Gece gece Sera aşkım geldi

16 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sinema filmi için iddialı konuştu

Sinema filmi için iddialı konuştu

İyilik elçisi Derya Tuna

İyilik elçisi Derya Tuna

Celil Nalçakan: Kızınım! Ayıp be

Celil Nalçakan: Kızınım! Ayıp be

Sibel Can'ın kızı Melisa şirket kurdu

Sibel Can'ın kızı Melisa şirket kurdu

Sıradaki Haber