Sera Kutlubey ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram'da Bahar Şahin, altına şu notu düştü:

"Gece gece Sera aşkım geldi. Size biraz Sera'yı anlatıyım. Kendisi benden 6 ay küçük olsa da; benden daha ağır başlı, daha doğru kararlar veren, her duyusunu ağırdan ve yavaştan yaşayan aşırı sakin ve aşırı durağan bir kızdır. Hiçbir şey onu heyecanlandırmaz bu hayatta. Her şey onun için aşırı normal ve aşırı olması gerektiği gibidir! Aşırı ama hahhaha. Sürekli beni uyaran, yaptığım yanlış şeylere çokça kızan bir ünlem işareti olarak görebilirim. Kendisi tam bir abla ya da 'Cemre Yılmaz' diyebilirim. Zaman zaman'“gidiy misin, geliy misin, istemiyim, istiyiim' diye konuşarak beni güldürüyor. Burada yine bir şeylere kızıyor ve uyarıyor ama ben bütün cilvemle onu yine kandırıyorum! Serinin sonunda görebilirsiniz. Özledim, hadi başlasın! Seni gidi zalim yâr."