Geceliği 73 bin TL’lik balayı...

Jennifer Lawrence, geçtiğimiz ekim ayının sonunda dünyaevine girdiği sanat galerisi direktörü Cooke Maroney ile balayına devam ediyor. Çiçeği burnunda çift, tatil için Endonezya’daki Nihi Sumba Resort’u seçti. İkilinin, geceliği 12 bin 745 dolar (yaklaşık 73 bin TL) olan ve Mandaka adı verilen 33 villadan birinde kaldığı öğrenildi. Özel havuzu bulunan evlerin, okyanus kenarında yer aldığı belirtildi.