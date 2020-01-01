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01.01.2020 - 07:50 |

Geçmiş olsun mesajı

Nilüfer, Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı.

Geçmiş olsun mesajı

Nilüfer, Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde sahneden düşen Deniz Seki’ye üzüldüğünü söyleyen sanatçı, “Çok şükür önemli bir durum yokmuş. Bu tür kazalar herkesin başına gelebilir. Ben de yıllar önce birkaç kez aynı durumu yaşadım” dedi.

Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.
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Cadde Yazarları

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