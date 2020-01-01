Geçmiş olsun mesajı

Nilüfer, Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde sahneden düşen Deniz Seki’ye üzüldüğünü söyleyen sanatçı, “Çok şükür önemli bir durum yokmuş. Bu tür kazalar herkesin başına gelebilir. Ben de yıllar önce birkaç kez aynı durumu yaşadım” dedi.