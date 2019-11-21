Geçmişle hesaplaşma

Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Boran Kuzum’un başrolünde yer aldığı ‘Biz Böyleyiz’in tanıtımı yayınlandı. Film, çocukluk ve gençlik dönemleri birlikte geçmiş bir grup yazlık arkadaşının, ellerinde büyüdükleri Nezihe’nin rahatsızlandığı haberiyle İzmir’e doğru yola çıkmalarını ve hesaplaşmalarını anlatıyor.