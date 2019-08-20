MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Geldiğin an aşık oldum sana'
20.08.2019 - 10:57

'Geldiğin an aşık oldum sana'

Mihran Ela 1 yaşına batı. Oyuncu Şükran Ovalı, kızının yeni yaşını sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

'Geldiğin an aşık oldum sana'

Şükran Ovalı, 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl kızı Mihran Ela'yı dünyaya getirmişti. Mihran Ela 1 yaşına batı. Ünlü oyuncu, kızının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

"Kızım. Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi. Mihran'ım can parçam. Geldiğin an aşık oldum sana! Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana. Tarifsiz bir sevgi. Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ. Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi Sayende yeniden keşfettim her şeyi. Yeniden başladım. Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk. Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin. İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin. Hiç unutma; seni sen olduğun için hep seveceğiz, bir an bile vazgeçmeden. Sağlıklı yaşlara!"

Geldiğin an aşık oldum sana

Geldiğin an aşık oldum sana

 

20 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Öykü Karayel ve Ege Kökenli'nin havuz keyfi

Öykü Karayel ve Ege Kökenli'nin havuz keyfi

‘Duygusal patlama’yı affetmedi

‘Duygusal patlama’yı affetmedi

Khloe Kardashin'ın tekne keyfi

Khloe Kardashin'ın tekne keyfi

İbrahim Büyükak paylaştı, Aslı Enver beğendi!

İbrahim Büyükak paylaştı, Aslı Enver beğendi!

Sıradaki Haber