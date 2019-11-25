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25.11.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Gelecek kaygım yok

Alp Navruz, marka yüzü olduğu Hatemoğlu’nun Mall Of İstanbul şubesinde sevenleriyle bir araya geldi.

Gelecek kaygım yok

Alp Navruz, marka yüzü olduğu Hatemoğlu’nun Mall Of İstanbul şubesinde sevenleriyle bir araya geldi. ‘Elimi Bırakma’ dizisinin üç bölüm sonra final yapacağını belirten oyuncu, “Çok şükür projemiz uzun soluklu oldu, mutluyum. Daha güzel işlerle ekrana döneceğim” dedi. Navruz, “Sektörde yaşanan kan kaybından dolayı kaygı duyuyor musunuz?” sorusuna, “Bir kaygım yok. Doğru projede yer alındığı zaman bir sıkıntı yaşanmaz. Ama bir kan kaybı var, umarım bizleri etkilemez” cevabını verdi.

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