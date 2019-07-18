Geleneği bozmadılar!

Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER), önceki akşam Bodrum Yalıkavak’taki La Maison Restaurant’ta bir yardım gecesi düzenledi. Erken doğum riski bulunan ailelere psikolojik ve maddi destek sağlayan, bu konuda anneleri bilinçlendirmeyi amaç edinen derneğin etkinliğine, iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok tanıdık sima katıldı. Organizasyonda konuşma yapan dernek başkanı Canan Göztepe, “Derneğimiz yapmış olduğu her yardım ve faaliyette, konusunda uzman, özverili ve fedakâr bir ekiple çalışmaktadır” dedi.

Göztepe’nin ev sahipliğini yaptığı davette, Dilek Birgen, Sibel Vatandost, Aslı Aydın, Deniz Anapa, Aysel Akçay, Arzu Aydın, Selma Uğurlu, İpek Özatacan ve Turgay Kıran da yer aldı. Bodrum akşamının keyfini çıkaran konuklar, İsmet-Merih Akalın’ın müzikleriyle eğlendi. Davetiyelerin parayla satıldığı ve isteğe bağlı bağış toplanan geceden elde edilen tüm gelir, derneğe bağışlandı.

