22.12.2019 - 07:50 |
Geleneksel davet
Damat&Tween Mağazası, geleneksel hale gelen ve VIP müşterilerine özel yeni yıl davetini, Nişantaşı City’s’deki mağazasında gerçekleştirdi.
Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Orka Holding Kurumsal İletişim Departmanı Müdürü Burhan Denizli’nin yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda tanıdık sima katıldı. Orakçıoğlu, partide yeni yıl ürünlerini tek tek inceledi.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.