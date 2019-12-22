Geleneksel davet

Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Orka Holding Kurumsal İletişim Departmanı Müdürü Burhan Denizli’nin yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda tanıdık sima katıldı. Orakçıoğlu, partide yeni yıl ürünlerini tek tek inceledi.