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20.09.2019 - 07:50 |

Geleneksel yemek

Bu yıl 20’nci yılını kutlayan Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı’nın geleneksel öğle yemeği, önceki gün gerçekleştirildi.

Geleneksel yemek

Bu yıl 20’nci yılını kutlayan Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı’nın geleneksel öğle yemeği, önceki gün gerçekleştirildi. Sunset Grill&Bar’da düzenlenen etkinliğe, TESYEV Yönetim Kurulu Başkanı A. Yavuz Kocaömer ve yönetim kurulu üyesi Sedef İybar ev sahipliği yaptı. Kocaömer, “Engelli bir insanın psikolojik ve fizyolojik olarak neler çektiğini en iyi bilenlerdenim. Onlar için TESYEV çatısı altında birleşerek 20 yıldır sürdürmekte olduğumuz çalışmalarımıza değerli dostlarımın katkılarıyla hız kesmeden devam etmekteyiz” dedi.

Yaralı akbaba, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldıMalatya'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.
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