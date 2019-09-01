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01.09.2019 - 14:05

Gemlik'te Ece Seçkin rüzgarı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde konser veren pop müzik şarkıcısı Ece Seçkin, yaklaşık 10 bini kişiye keyifli bir gece yaşattı.

Gemlik'te Ece Seçkin rüzgarı

Gemlik Belediyesi’nin, Kent Konseyi ve birçok kurum ve kuruluş ile birlikte organize ettiği, bu yıl 5'incisi yapılan Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'nin ikinci gecesinde Ece Seçkin sahne aldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki sahneye çıkan Ece Seçkin, sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. Sahne performansıyla alkışlanan, binlerce dinleyicinin şarkılarına eşlik ettiği Ece Seçkin’e, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, zeytin fidanı, zeytin ve zeytinyağı hediye ett

1 Eylül 2019 Magazin Bülteni1 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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