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28.10.2019 - 07:50 |

Genç protokol

Çevre Koleji’nde akademik başarıları kadar müziğe olan tutkularıyla da dikkat çeken Burak Aydoğan ve Fikret Özlevent, önceki akşam CRR’de düzenlenen ‘Merhaba Güzel Vatanım’ filminin galasına katıldı.

Genç protokol

Çevre Koleji’nde akademik başarıları kadar müziğe olan tutkularıyla da dikkat çeken Burak Aydoğan ve Fikret Özlevent, önceki akşam CRR’de düzenlenen ‘Merhaba Güzel Vatanım’ filminin galasına katıldı. İlgilerin odak noktası olan iki arkadaş, protokolde yer almanın mutluğunu yaşadı.

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