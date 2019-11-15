Genç sanatçılar ödüllendirildi

Merhum Sakıp Sabancı’nın kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı’nın devam ettirdiği Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri, sahiplerini buldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden ilk üç dereceyle mezun olan gençlere ödülleri, Sabancı Müzesi’ndeki törenle takdim edildi. Etkinlikte, dokuz öğrenciye 240 Cumhuriyet altını değerinde Türk Lirası ödül verildi.