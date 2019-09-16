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16.09.2019 - 07:50 |

Gençlere destek

İyilik İçin Sanat Derneği’nin, ‘Anadolu’dan İzlenimler’ projesinin ilk sergisi, Taksim Sanat’ta kapılarını açtı.

Gençlere destek

 Derneğin, Anadolu’da güzel sanatlar fakültelerinde eğitim gören, maddi olanakları kısıtlı öğrencileri İstanbul’da ağırladığı proje sayesinde, genç sanatçıların eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Etkinliğe, dernek başkanı Selin Bozkurt, Ahu Orakçıoğlu, Çiğdem Eşrefizade, Tülay Dölen, Şebnem Kutal, Handan Aral, Nedret Sekban, Kadir Akyol ve Hakan Kürklü’nün yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri ve derneğin destekçileri katıldı. ‘Anadolu’dan İzlenimler’de, 12 şehirden 36 genç sanatçı adayının çalışmaları yer aldı.

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