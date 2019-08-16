16.08.2019 - 07:50
Gençlere ulaşıyorlar
İyilik İçin Sanat Derneği, Anadolu’nun çeşitli şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren, maddi olanakları kısıtlı başarılı öğrencileri, İstanbul’da konuk edip, sanat etkinliklerine katılımlarını sağlamaya devam ediyor.
Dernek, geçtiğimiz yıl 12 ilden gelen 36 genç sanatçının İstanbul’daki ziyaretleri sonrasında, deneyim ve gözlemleriyle ürettikleri eserleri, eylülde ‘Anadolu’dan İzlenimler’ isimli sergiyle, sanatseverlerle buluşturacak.