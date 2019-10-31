31.10.2019 - 17:28 |
Genta İsmajili: Büyük sürpriz geliyor
Dünyaca ünlü Kosovalı şarkıcı Genta İsmajili, önceki gün Türkiye'ye geldi. Müzisyen dostlarıyla birlikte Oligark'ta eğlenen İsmajili, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Türkiye'nin en popüler sanatçılarından biriyle düet yapmak için İstanbul'a gelen Genta İsmajili, düet yapacağı ismi sır gibi sakladı. Tüm ısrarlara rağmen ismi açıklamayan şarkıcı, "Büyük sürpriz geliyor" demekle yetindi.
'Dy Dashni' şarkısıyla YouTube'da tıklanma rekorları kıran Genta, 29 Ekim kutlamaları nedeniyle asılan Türk bayrağı önünde poz verdi.