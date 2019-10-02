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HaberlerCaddeGeri dön Burcu!
02.10.2019 - 09:42 |

Geri dön Burcu!

Oyuncu Burcu Kıratlı ile 6 Eylül'de boşanan Sinan Akçıl, ayrıldığına bin pişman oldu. Ayrılığa sadece 20 gün dayanan şarkıcı, Kıratlı'nın gönlünü almak için bin dereden su getirdi.

Geri dön Burcu!

Eski eşi Burcu Kıratlı ile buzları eritmeye çalışan Sinan Akçıl, 'Milat' paylaşımıyla barışma sinyali vermişti. Akçıl, önceki gün de "Demesinler bir aşk daha yarım kaldı" şarkısıyla eski eşine 'geri dön' çağrısı yaptı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımına, "Yaşayacaklarını önceden hissetmek bu olsa gerek" notunu düştü.

2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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