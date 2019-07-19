19.07.2019 - 08:00
Geri sayım başladı
Uzun zamandır müzik piyasasından uzak kalan Chance The Rapper, beklenen albümümü 26 Temmuz’da çıkaracağının müjdesini verdi.
Jimmy Fallon’ın şovuna katılan şarkıcı, “Daha önce hiçbir projemi satışa sunmamıştım. Her şeyim bedavaydı” açıklamasını yaptı. Rapçi, ‘The Big Day’ adını verdiği albüm için geri sayıma başladığını söyledi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.