Geri sayım başladı

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19.07.2019 - 08:00

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Ufuk Özkan, Rojda Demirer, Bülent Çolak ve Emre Altuğ’un başrolünü oynadığı ‘Geniş Aile Komşu Kızı:2’ filminin afişi ve tanıtımı yayınlandı.

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2 Ağustos’ta vizyona girecek proje, Cevahir ve Ulvi’nin bitmeyen maceralarına, bu kez komşu kızının dahil olmasını konu ediyor.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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