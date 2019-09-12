Geri sayım başladı

Aralıksız 30 yıldır devam eden ve 30’uncu yılına İstanbul Boğazı’ndan başlayan yarışlarıyla önemli bir ilke imza atan uluslararası yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup, binlerce yelkenciyi ve yelken tutkununu, 21-26 Ekim Bodrum’da toplamaya hazırlanıyor. Konser ve çeşitli etkinlikleriyle, yat yarışları arasında en seçkinlerinden biri olan turnuvaya, çoğunluğu klasik ve ahşap 150 yat katılacak.