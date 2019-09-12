Geri sayım başladı

12.09.2019 - 07:50
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Aralıksız 30 yıldır devam eden ve 30’uncu yılına İstanbul Boğazı’ndan başlayan yarışlarıyla önemli bir ilke imza atan uluslararası yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup, binlerce yelkenciyi ve yelken tutkununu, 21-26 Ekim Bodrum’da toplamaya hazırlanıyor.
Aralıksız 30 yıldır devam eden ve 30’uncu yılına İstanbul Boğazı’ndan başlayan yarışlarıyla önemli bir ilke imza atan uluslararası yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup, binlerce yelkenciyi ve yelken tutkununu, 21-26 Ekim Bodrum’da toplamaya hazırlanıyor. Konser ve çeşitli etkinlikleriyle, yat yarışları arasında en seçkinlerinden biri olan turnuvaya, çoğunluğu klasik ve ahşap 150 yat katılacak.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.