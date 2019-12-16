Geri sayım başladı

Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova gibi isimlerin rol aldığı ‘Güller Ülkesi: Damascena’ filmi geri sayıma başladı. 31 Ocak’ta vizyonda olacak proje, çocukluğundan 50 yaşına kadar bir başarı hikayesi yazan gül yağı üreticisi Teco’nun öyküsünü konu ediyor. Yapımın, Türkçe afişi ve fragmanı kısa sürede büyük ilgi gördü.