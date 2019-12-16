16.12.2019 - 07:50 |
Geri sayım başladı
Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova gibi isimlerin rol aldığı ‘Güller Ülkesi: Damascena’ filmi geri sayıma başladı.
Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova gibi isimlerin rol aldığı ‘Güller Ülkesi: Damascena’ filmi geri sayıma başladı. 31 Ocak’ta vizyonda olacak proje, çocukluğundan 50 yaşına kadar bir başarı hikayesi yazan gül yağı üreticisi Teco’nun öyküsünü konu ediyor. Yapımın, Türkçe afişi ve fragmanı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.