Geri sayım başladı

TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizisi ‘Rafadan Tayfa’ serinin ikinci filmi ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’,27 Aralık Cuma günü vizyona girecek. Akın, Kamil, Hayri ve Mert, bu kez tarihin sıfır noktasında, Göbeklitepe’nin sırrının peşine düşecek.