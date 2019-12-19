Geri sayım başladı

19.12.2019 - 07:50 |
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TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizisi ‘Rafadan Tayfa’ serinin ikinci filmi ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’,27 Aralık Cuma günü vizyona girecek.
TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizisi ‘Rafadan Tayfa’ serinin ikinci filmi ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’,27 Aralık Cuma günü vizyona girecek. Akın, Kamil, Hayri ve Mert, bu kez tarihin sıfır noktasında, Göbeklitepe’nin sırrının peşine düşecek.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.